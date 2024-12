Após vitórias na Champions, Barça, Real e Atlético chegam com confiança ao Espanhol

Os três primeiros colocados do Campeonato Espanhol, Barcelona, Real Madrid e Atlético, voltam ao torneio doméstico contra adversários da parte de baixo da tabela depois de conseguirem importantes vitórias na Liga dos Campeões, que deram confiança às equipes para a parte final do ano.

O Barça, que se garantiu pelo menos no playoff da Champions, já é o segundo, atrás ado Liverpool, depois de bater o Borussia Dortmund por 3 a 2, e quer manter o embalo em casa contra o Leganés (17º), no domingo.

A principal ausência do time catalão será o técnico alemão Hansi Flick, suspenso por dois jogos depois de receber cartão vermelho no último fim de semana contra o Betis.

O Real Madrid, dois pontos atrás do Barça e um jogo a menos, visitará no sábado o Rayo Vallecano (12º), motivado depois de afastar as dúvidas na Champions com a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta.