Tóquio anuncia semana de trabalho de quatro dias para incentivar casais a terem filhos

Redução da semana de trabalho busca combater a queda na taxa de natalidade no Japão. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Com previsão de redução populacional de até 30% nos próximos 45 anos, o governo de Tóquio, capital do Japão, anunciou medidas para incentivar a natalidade e melhorar as condições de trabalho.

A iniciativa inclui a redução da semana de trabalho para quatro dias para funcionários públicos, permitindo maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Além disso, também está previsto um novo sistema de cuidado infantil.

O anúncio foi feito pela governadora de Tóquio, Yuriko Koike, em discurso na Assembleia Metropolitana da cidade. As informações são do The Times Of India.

Entra em vigor em 2025

A proposta, que entra em vigor em 2025, revisa a jornada atual, na qual os funcionários públicos têm um dia extra de folga em casa a cada quatro semanas, para instituir um dia fixo de descanso semanal.

Segundo Koike, o objetivo é criar "um futuro no qual tanto homens quanto mulheres possam prosperar".

Além disso, ela destacou também a importância de adaptar estilos de trabalho para que as mulheres não precisem sacrificar suas carreiras ao criar os filhos.

O secretário-chefe do gabinete, Yoshimasa Hayashi, destacou a urgência das medidas para reverter a tendência de queda na população, dizendo que, "nos próximos seis anos ou mais, até 2030, quando o número de jovens diminuir rapidamente, será a última chance de reverter a situação".

Cuidado infantil

Outra medida apresentada é a introdução de um sistema de "licença parcial para cuidar dos filhos". O programa permitirá que funcionários reduzam sua carga horária em até duas horas diárias para dedicar mais tempo às responsabilidades familiares.

Casais com filhos no Ensino Fundamental poderão ainda optar por sair mais cedo do trabalho, com ajustes proporcionais no salário. Também está nos planos a inclusão de creches gratuitas para crianças em idade pré-escolar.

Natalidade no Japão

Em 2023, o país registrou uma redução de 5,1% no número de nascimentos e uma queda de 5,9% nos casamentos – o menor número em 90 anos, com menos de 500 mil uniões formais.

De acordo com o Ministério de Assuntos Internos e Comunicação, a população japonesa com menos de 15 anos representa apenas 11,4% do total, enquanto os idosos com mais de 65 anos atingem um recorde de 29,1%.