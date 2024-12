Al-Rayyan faz proposta para o técnico Artur Jorge, do Botafogo

Na última quarta-feira, o Botafogo foi goleado pelo Pachuca e foi eliminado da Copa Intercontinental na segunda fase. MAHMUD HAMS / AFP

Clube onde joga Róger Guedes, o Al-Rayyan, do Catar, sondou o técnico Artur Jorge, do Botafogo — onde conquistou neste ano o Brasileirão e a Conmebol Libertadores. Conforme o ge.globo, o profissional avalia a proposta e só vai tomar uma decisão após conversa com John Textor, dono da SAF do time carioca.

O Al-Rayyan buscou informações sobre Artur Jorge há dois meses — durante a disputa do Brasileirão e Libertadores, portanto. O contato, no entanto, só aconteceu ao final da temporada. Os valores envolvidos seriam praticamente três vezes maiores do que o português recebe no Botafogo.

O ge.globo afirma que Textor não quer perder o técnico e poderia oferecer um aumento salarial atrelado a uma renovação de contrato. Os vencimentos do profissional aumentaram por bônus de desempenho pela conquista nacional e continental, mas o empresário está disposto a oferecer ainda mais para mantê-lo no Rio de Janeiro.