O técnico Gustavo Quinteros relacionou 24 jogadores para a partida do Grêmio contra o Ceará , sábado (5), no Castelão. As novidades na lista ficam por conta das presenças de Nathan Pescador e Ronald. Braithwaite será poupado e o uruguaio Cristian Olivera também não foi relacionado.

O atacante dinamarquês, com um desconforto no tornozelo, será preservado para ficar à disposição nos confrontos com os peruanos do Atlético Grau, na Sul-Americana, e, também, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Brasileirão. Esses jogos serão na próxima semana.