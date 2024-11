O Vitória venceu o Criciúma na tarde desta quarta-feira (20), no estádio Heriberto Hulse, pelo placar de 1 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e deu um passo importante para seguir na elite do futebol nacional. O único gol da tarde foi marcado pelo atacante Janderson, que saiu do banco de reservas para definir o resultado do jogo, que movimentou a briga contra a zona do rebaixamento.