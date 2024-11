O São Paulo viu mais uma rodada passar sem conseguir chegar ao G-4 do Brasileirão. Era preciso vencer e torcer contra o Flamengo, mas a equipe tricolor ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino e permanece na 6ª posição, com 58 pontos. O time de Bragança Paulista também sai insatisfeito com o resultado, já que somente a vitória o tiraria do Z-4, permanecendo em 18º, com 37.