A Polícia Federal iniciou, nesta terça-feira (5), uma operação que investiga manipulação de resultados. Um dos alvos foi o jogador Bruno Henrique, do Flamengo. Os policiais cumpriram mandados de buscas e apreensão em endereços relacionados ao atleta em cinco cidades, incluindo no Ninho do Urubu, CT do clube rubro-negro, no Rio de Janeiro.