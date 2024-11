O clima está pesado nas Laranjeiras após o empate sem gols com o Criciúma na terça-feira, no Maracanã. Cerca de 40 torcedores estiveram no Centro de Treinamento Carlos Castilho para protestar contra o desempenho ruim do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O pedido foi para que o elenco tenha raça nesta reta final de temporada.