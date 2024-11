São Paulo se vale de falhas do Bahia para vencer e manter tabu contra Rogério Ceni

O São Paulo não fez muito esforço para derrotar o Bahia, mas nem foi necessário uma apresentação brilhante para ganhar do rival sem dificuldades, por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador. Erros do adversário, incluindo uma falha bizarra do goleiro Marcos Felipe, foram determinantes para a vitória são-paulina nesta terça-feira, em duelo da 32ª rodada do Brasileirão, que fortaleceu a equipe paulista em seu plano de conseguir vaga direta na próxima edição da Libertadores.