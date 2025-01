Por Fabrício Forest, presidente do Prêmio Exportação RS

Desde o momento em que fui convidado a assumir a presidência do Conselho do Prêmio Exportação RS, em 2018, deixei claro que essa jornada teria início, meio e fim — e que precisaria contar com a ajuda de muita gente e elevar uma régua que já era alta. Como membro do conselho pela Federasul, já enxergava no Pers uma iniciativa madura e consolidada. Afinal, eram quase 50 anos de tradição como o mais prestigiado reconhecimento do setor exportador do sul do Brasil.

Um dos desafios iniciais foi entender a necessidade de transformar o prêmio em uma ação constante. Adotamos o slogan “Reconhecer para inspirar” para enaltecer as empresas vencedoras e fazer com que suas experiências servissem de benchmark. Assim, mais do que uma cerimônia de premiação, o Pers se consolidou como um verdadeiro catalisador para o avanço do comércio exterior gaúcho e brasileiro, com um esforço contínuo e estratégico para fomentar a competitividade internacional.

Nem mesmo obstáculos como a pandemia e as enchentes foram capazes de nos abalar. As provações tornaram o Pers ainda mais resiliente e com robustez financeira, algo fundamental para uma iniciativa que se sustenta por seus méritos e reinveste 100% de sua receita no fomento ao setor.

Nos últimos anos, implementamos transformações importantes para reforçar a credibilidade do prêmio, como a mudança nos critérios de seleção, uma nova categorização das empresas, a introdução de inscrições voluntárias, a digitalização do processo seletivo e a criação de reconhecimentos especiais a cada edição. Democratizamos o acesso e transformamos o Prêmio Exportação em uma plataforma de conteúdo global.