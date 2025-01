Serão críveis as previsões econômicas para 2025?

Recentemente, analistas de mercado e assessores econômicos de entidades empresariais apresentaram previsões econômicas sombrias para a economia brasileira em 2025, tais como PIB em recessão no último trimestre do ano, inflação acima de 5,0%, taxa Selic em 15,75% ao ano e câmbio com mais um overshooting. O argumento para as previsões pessimistas é que o pacote fiscal do governo federal, aprovado pelo Congresso Nacional, não é suficiente para equilibrar as contas públicas e, por conseguinte, estabilizar ou reduzir a relação dívida pública/PIB, atualmente em 78,0%.