Palmeiras arranca vitória suada sobre o Bahia nos acréscimos e pressiona o Botafogo

O Palmeiras conseguiu uma improvável virada sobre o Bahia na noite desta quarta-feira (20), em Salvador, e se fortaleceu na luta pelo título do Brasileirão. Em noite de pouca inspiração e dominado em alguns momentos na Arena Fonte Nova, o time alviverde encontrou forças para derrotar os baianos por 2 a 1 graças ao talento de Raphael Veiga, autor de um lindo gol de falta, e do faro de gol do artilheiro Flaco López, que deixou o banco de reservas para assegurar o triunfo perto dos acréscimos.