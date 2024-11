Autor de um dos gols da gigante vitória do Milan sobre o Real Madrid, por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, na terça-feira, Álvaro Morata deu um susto na torcida nesta quinta após grave choque de cabeça no treino. O atacante espanhol foi hospitalizado com um trauma craniano, desfalca a equipe no Campeonato Italiano e pode perder rodada da Liga Europa diante de Dinamarca (dia 15) e Suíça (18).