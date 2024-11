A Argentina marcou o primeiro ponto no duelo com o Brasil pela Billie Jean King Cup, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Na tarde desta sexta-feira (15), a tenista Solana Sierra derrotou Laura Pigossi, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2, em duas horas e oito minutos de partida. O segundo confronto será disputado entre Bia Haddad Maia e Jazmin Ortenzi.