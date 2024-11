Com um primeiro tempo beirando à perfeição, a Internazionale arrasou o Hellas Verona ao golear por 5 a 0, neste sábado (23), no estádio Marcantonio Bentegodi, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Joaquín Correa, MArcus Thuram, duas vezes, De Vrij e Bisseck, todos na etapa inicial.