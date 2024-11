Depois da região de Valencia, agora é a vez de Barcelona sofrer com a forte chuva na Espanha. Nesta segunda (4), a casa do centroavante Robert Lewandowski foi afetada pelas inundações. Anna Lewandowska, mulher do polonês, compartilhou nas redes sociais os estragos provocados pela tempestade. O casal mora em Castelldefels e várias ruas da região foram completamente alagadas. Veja vídeo acima.