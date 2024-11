O CRB venceu o Ituano de virada pelo placar de 2 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Novelli Júnior, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. José Aldo abriu o marcador de pênalti a favor do time paulista, mas Luis Segovia e Getúlio decretaram a vitória dos alagoanos.