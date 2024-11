Ponte Preta perde de virada para o Paysandu e se complica na luta contra o rebaixamento

Em confronto direto contra o rebaixamento, a Ponte Preta complicou a sua situação ao perder de virada para o Paysandu por 2 a 1, nesta segunda-feira à noite, no estádio Moisés Lucarelli, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time campineiro abriu o placar com Matheus Silva no primeiro tempo, mas sofreu a virada com gols de Borassi e Esli García para o Paysandu. A expulsão de Gabriel Risso, aos seis minutos do segundo tempo, após um pisão em Paulinho Boia, prejudicou o time paulista.