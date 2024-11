O Corinthians se afastou ainda mais do risco de rebaixamento no Brasileirão. A equipe teve de correr atrás de uma virada por 2 a 1 contra o Vitória em Salvador, neste sábado, mas terminou a sua participação na 34ª rodada com alívio. O jogo, que começou com um susto após falha bizarra de Hugo Souza, pode ser lembrado pelas belas assistências de Garro para os gols de Yuri Alberto e Memphis Depay.