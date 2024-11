O surpreendente Cleveland Cavaliers bateu o recorde da franquia na noite desta quarta-feira ao vencer o New Orleans Pelicans por 131 a 122, fora de casa. Os Cavaliers alcançaram a nona vitória consecutiva neste início de temporada da NBA. A rodada contou ainda com a vitória do Golden State Warriors sobre o atual campeão Boston Celtics por 118 a 112, longe de casa.