Com duas semanas da temporada da NBA, ainda restam duas franquias invictas. O Cleveland Cavaliers soma oito vitórias, enquanto o Oklahoma City Thunder tem sete triunfos. Na segunda-feira (4), foram realizadas 15 partidas, com todas as franquias entrando em quadra. A rodada cheia antecede a terça-feira (5) sem jogos, por conta das eleições presidenciais nos Estados Unidos.