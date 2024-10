Verstappen abandona segundo treino livre do GP do México, Russell bate e Sainz é o mais rápido

Dona de dobradinha nos Estados Unidos há uma semana, a Ferrari mostrou no segundo treino livre para o GP do México que chega forte para novamente brigar pelo pódio. Depois de ficar em segundo no TL1, o espanhol Carlos Sainz Jr. anotou a melhor marca da atividade da tarde, com 1min17seg699, seguido por Oscar Piastri, da McLaren, e Yuki Tsunoda, da RB. Seu companheiro, Charles Leclerc, foi o quarto. Líder da temporada de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen teve problemas no carro da Red Bull e não conseguiu nem marcar tempo.