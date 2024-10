Os quatro jogos seguidos sem vitórias, com o Manchester United saindo na frente e não segurando vantagem contra Twente e Porto na Liga Europa e a dolorosa derrota por 3 a 0 diante do Tottenham, por 3 a 0, em pleno Old Trafford, pelo Inglês, geraram muitas críticas e deixaram o técnico Erik Ten Hag bastante pressionado no cargo. Ele optou por ignorar as cobranças e pediu calma com um renovado grupo.