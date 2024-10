A vitória sobre o CRB por 2 a 1, na noite de segunda-feira, em casa, era tudo o que o Guarani precisava antes de um dos jogos mais importantes para o clube no ano, na avaliação do técnico Allan Aal. Com risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o time de Campinas fará o clássico com a Ponte Preta no domingo, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada.