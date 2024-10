A decisão do Masters 1000 de Xangai poderá entrar para a história do tênis. De um lado estará o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, e de outro o sérvio Novak Djokovic, jogador que mais vezes ocupou a liderança do ranking - 428 semanas - e que busca o 100º título da carreira, número atingido apenas pelo americano Jimmy Connors (109) e pelo suíço Roger Federer (103).