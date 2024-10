A eliminação do alemão Alexander Zverev, segundo favorito, foi a grande surpresa desta quarta-feira no Torneio de Xangai, disputado a nível ATP 1000, em dia de boas vitórias dos gigantes do ranking. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev avançaram às quartas de final, todos ganhando por 2 a 0.