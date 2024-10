Raphael Veiga perdeu espaço no Palmeiras por causa da queda de rendimento. Mas foi titular nas últimas três partidas com a lesão de Estêvão. O jovem está de volta, tem tudo para começar entre os titulares diante do Juventude, no dia 20, mas o meia valoriza a sequência de jogos que ganhou, prega pela continuidade e vê a equipe "muito forte" para ser tricampeã nacional em dezembro.