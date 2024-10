Fisiculturismo Notícia

Ramon Dino confirma que irá competir no Mr. Olympia Brasil

Atleta, que é um dos grandes nomes do fisiculturismo, buscará vaga direta para a competição de nível mundial. Participação de Dino foi confirmada na manhã desta sexta-feira (18), no primeiro dia do evento

18/10/2024 - 11h18min