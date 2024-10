Mr. Olympia 2024: confira os vencedores e os top 5 das categorias

As disputas do Mr. Olympia 2024 terminaram na madrugada deste domingo (13). Dentre os principais destaques da 60ª edição da maior competição de fisiculturismo do mundo, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, estão a consagração e aposentadoria de Chris Bumstead (CBum), a decepção com o resultado de Ramon Dino (ambas na Classic Physique) e a quebra da hegemonia de Francielle Mattos na Wellnes, conquistada desta vez por Isa Nunes. Confira abaixo os top 5 das 11 categorias do torneio.