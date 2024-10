A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou o suposto caso de racismo contra o atacante Carlinhos, do Flamengo. O time carioca alegava que seu jogador havia recebido ofensas racistas por parte de torcedores do Grêmio, em partida disputada na arena do time gaúcho, no dia 22 de setembro, pelo Brasileirão.