Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, veio a público novamente criticar o Corinthians. O mandatário citou a crise financeira do clube, que continua somando atletas ao seu elenco, como o holandês Memphis Depay, mesmo em meio pendências com outros clubes - como é o caso da equipe mato-grossense. Para ele, o Corinthians está "dando um golpe no futebol brasileiro".