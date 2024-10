A vida não anda nada fácil para os cabeças de chave no Masters 1000 de Paris. Foram várias zebras na terça-feira. E nesta quarta a surpresa foi a queda de Daniil Medvedev, quinto do ranking, mas quarto favorito após as desistências de Jannik Sinner e Novak Djokovic. O russo caiu diante de um agressivo australiano Alexei Popyrin após batalha de 2h33, parciais de 6/4, 2/6 e 7/6 (7/4). Outro Top 5 eliminado foi o norte-americano Taylor Fritz.