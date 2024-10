O técnico Fábio Carille vai completar uma marca especial pelo Santos na partida com o Mirassol, neste sábado, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador fará o seu 70º jogo no comando do clube. Apesar do feito, o momento é de pressão e pode se tornar decisivo para o futuro do treinador por se tratar de um adversário direto na briga pelo acesso e pelo título.