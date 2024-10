A Esportes da Sorte aguarda a regularização junto à Secretaria de Prêmio e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, ainda antes da sexta-feira, quando a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) irá tirar do ar bets que não estão de acordo com os requisitos do governo federal. A patrocinadora master do Corinthians estava fora da lista, mas afirma ter cumprido o rito legal e espera o deferimento de um recurso administrativo.