Superação Notícia

Mr. Olympia 2024: adversário de Ramon Dino revela que vai competir com câncer

Em publicação no Instagram, Fabiony Sylvain, da República Dominicana, relembrou o passado e revelou as dificuldades que tem enfrentado com a doença na preparação para o maior torneio de fisiculturismo no mundo

10/10/2024 - 17h50min