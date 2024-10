No maior evento de fisiculturismo do mundo, as premiações para os vencedores do Mr. Olympia são as melhores da modalidade. A estimativa é de que US$ 1,57 milhão (R$ 7,85 milhões) sejam pagos aos melhores colocados nas 11 categorias. O evento ocorre entre 10 e 13 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e há brasileiros com chances de título.