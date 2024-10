O Monaco quase caiu, sob uma chuva intensa, na armadilha armada pelo técnico do Dínamo de Zagreb, Nenad Bjelica, na noite desta quarta-feira (2), no Estádio Maksimir, pela 2ª rodada da Liga dos Campeões, mas reagiu após estar perdendo por 2 a 0 e conseguiu o empate (2-2) com um pênalti convertido por Denis Zakaria aos 90 minutos.