Muitos torcedores protestaram contra a ausência de Kylian Mbappé na seleção francesa diante de Israel e Bélgica na Liga das Nações. A revolta aumentou com um flagra do astro em balada. Alheio às críticas, o atacante continua fazendo trabalho físico específico no Real Madrid, isolado dos companheiros, para superar o problema muscular que o tirou da Data Fifa.