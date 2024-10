Marcos Rocha é um dos líderes do elenco do Palmeiras e pode, diante do Juventude, no dia 20, se tornar o segundo lateral-direito com mais vitórias no clube, superando Eurico e atrás apenas de Mayke (tem 91 diante de 94 do companheiro de elenco). Livre das dores musculares, o titular prevê uma briga acirrada na reta final do Brasileirão, coloca quatro times na disputa pelo título, mas espera "dar alegria" ao torcedor com a conquista do tricampeonato.