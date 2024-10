A Juventus sofreu neste domingo seu primeiro gol no Campeonato Italiano, cedeu o empate em 1 a 1 ao Cagliari, jogando em seu estádio, e vai terminar sétima rodada mais distante do topo da tabela. O time de Turim tem 13 pontos, contra 16 do líder Napoli. O Cagliari soma apenas 6 pontos.