O meio-campista Matheus Nunes, do Manchester City, foi detido na Espanha no início de setembro depois de se envolver em confusão em uma casa noturna de Madri. O brasileiro naturalizado português roubou o celular de um homem de 58 anos que tentou tirar uma foto sua no banheiro da casa noturna. O caso, ocorrido no dia 8 do mês passado, veio à tona somente nesta quarta-feira, revelado pelo jornal espanhol El Mundo.