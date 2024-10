O futebol mundial perdeu neste domingo mais um jogador que fez história nos gramados internacionais. O meio-campista Johan Neeskins, integrante do carrossel holandês que encantou o planeta na Copa do Mundo de 1974 (jogou também no Mundial de 78) e uma das estrelas do país, morreu aos 73 anos. A Federação Holandesa não informou a causa da morte.