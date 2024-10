Jim Ratcliffe e Joel Glazer, proprietários do Manchester United, foram flagrados chegando ao clube nesta segunda-feira. A explicação oficial é que trata-se de reunião pré-agendada sobre questões do Old Trafford - torcedores tiveram de responder sobre o estádio em pesquisa até tarde no domingo -, mas o futuro do técnico Erik Ten Hag à frente da equipe também pode entrar em pauta após série de insucessos.