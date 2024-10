Filho de Ralf Schumacher expõe agressões da mãe ao ex-piloto de F-1: 'Não parava de bater'

Desde que Ralf Schumacher assumiu relacionamento com o empresário Etienne Bousquet-Cassagne, a vida do ex-piloto de Fórmula 1 tem ganhado os holofotes, principalmente quando relacionado à sua ex-mulher, Cora Brinkmann. Desta vez, o filho do casal e sobrinho de Michael Schumacher, David, veio a público defender o pai dos ataques sofridos pela sua mãe. Recentemente, ela afirmou que teria se sentido "usada" no relacionamento com o ex-piloto - o casamento durou 14 anos.