Em confronto direto para se aproximar do líder Napoli, Inter de Milão e Torino se enfrentaram neste sábado, no estádio San Siro, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. O time da casa aproveitou a vantagem numérica desde os 20 minutos do primeiro tempo, quando Maripan foi expulso, para vencer por 3 a 2, com três gols de Marcus Thuram. Zapata e Vlasic anotaram para os visitantes.