No duelo de desesperados, o lanterna Guarani manteve viva a chama de esperança de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a 31ª rodada, o time paulista venceu o confronto direto diante do CRB, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).