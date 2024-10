Com uma longa carreira na Europa, a estreia de Filipe Luís como treinador do Flamengo foi vista como um sucesso pela imprensa espanhola. A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, já teve uma influência do ex-lateral no esquema e desempenho da equipe em campo. Além disso, ele promoveu mudanças na equipe que vinha atuando com o então treinador Tite.