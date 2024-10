O Brasileirão vai chegando a sua reta final e Abel Ferreira começa a receber boas notícias no Palmeiras. Na reapresentação do elenco nesta terça-feira, o treinador português viu seu "menino de ouro, Estêvão, e o experiente lateral-direito Marcos Rocha iniciarem a transição física, ficando próximos do retorno aos jogos. De quebra, exames não constataram lesão nos dedos da mão direita.