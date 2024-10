O Real Madrid vai esvaziando seu departamento médico aos poucos e dando opções para o técnico Carlo Ancelotti. Nesta terça-feira, na primeira atividade com o grupo no último dia da Data Fifa - ainda tem jogadores com suas seleções -, a boa notícia foi a participação do zagueiro brasileiro Éder Militão em toda a atividade, enquanto Vinícius Júnior deu mais um passo no processo contra as dores no ombro.