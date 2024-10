Novak Djokovic sofreu mais do que esperava, mas espantou a zebra e se garantiu na semifinal do Masters 1000 de Xangai, nesta sexta-feira. O ex-número 1 do mundo buscou a virada para superar o checo Jakub Mensik, 65º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4, em 2h19min de confronto na China.